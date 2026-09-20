Буффон розпочав навчання на бухгалтера

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон поступив до приватного Інституту Марконі в місті П'яченца.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За їхньою інформацією, Буффон навчатиметься на бухгалтера. Таким чином легендарний воротар хоче реабілітуватися перед самим собою за помилку юності.

В 1996 році Буффон купив диплом бухгалтера. Аферу викрили, і 18-річного на той момент воротаря оштрафували на 3 тисячі євро. Тепер же чемпіон світу 2006 року вирішив отримати бухгалтерський диплом легальним шляхом.

"В житті я припустився чималої кількості помилок. Одна з них – покупка диплома, чим я не пишаюся. Якби я міг повернутися в минуле – я би не повторив цього вчинку. Я вирішив піти коротшим шляхом, і це було не правильно", – заявив воротар.

У квітні поточного року Буффон покинув посаду керівника делегації національної збірної Італії.