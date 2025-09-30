Сімеоне дискваліфікували за сутичку з уболівальником Ліверпуля

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне отримав дискваліфікацію на один матч Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє BBC Sport.

В аргентинського фахівця не витримали нерви через одного фаната Ліверпуля (2:3) у стартовому турі Ліги чемпіонів. Фанат провокував наставника протягом усього матчу. У підсумку Чоло став учасником сутички, яка призвела до його вилучення.

В результаті арбітр показав тренеру червону картку

Згодом Сімеоне вибачився, хоч і зазначив, що втомився терпіти насмішки та образи від уболівальників. Проте УЄФА вважає поведінку аргентинця неналежною та дискваліфікував його на один матч.

Нагадаємо, що матч проти Ліверпуля став 500-м для Яна Облака у складі Атлетико.