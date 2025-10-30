Українська правда
Володимир Варуха — 30 жовтня 2025, 18:23
Сімеоне хоче бачити Турана у тренерському штабі Атлетико – Goal Gossip
Головний тренер Шахтаря Арда Туран потрапив до сфери інтересів мадридського Атлетико.

Про це повідомляє Goal Gossip.

Наставник іспанського клубу Дієго Сімеоне прагне запросити свого колишнього підопічного до тренерського штабу.

За даними джерела, аргентинський спеціаліст хоче, щоб Туран приєднався до Атлетико вже перед початком наступного сезону. Сімеоне високо оцінює лідерські якості Арди та його глибоке розуміння культури клубу.

Сімеоне вважає, що енергія Турана та його знання внутрішніх процесів у мадридській команді допоможуть передати правильний дух новому поколінню гравців.

Попри інтерес Атлетико, Арда Туран зберігає повну концентрацію на своїй роботі в Шахтарі.

Раніше Арда Туран прокоментував поразку від київського Динамо у Кубку України.

