Сільвіньйо розповів, чому збірна Албанії програла Україні

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо заявив, що його команда програла Україні в 6 турі Ліги націй лише через провальні стартові 15 хвилин.

Його слова передає УАФ.

"Чому ми програли Україні? Тому, що дуже погано провели перші 15 хвилин матчу. Ми пропустили на 5-й та 10-й хвилинах. На такому високому рівні це неприпустимо. Ми заплатили дуже високу ціну за власні помилки.

По ходу зустрічі ми міняли схему гри із 4-2-3-1 на 4-3-3. Ми побачили, що по перерві Україна відступила до власних воріт, що дозволило нашій команді йти вперед і діяти з більшою кількістю атакувальних футболістів", – сказав наставник.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.