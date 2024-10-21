Сікан: Проти Арсенала потрібно діяти всією командою

Нападник Шахтаря Данило Сікан вважає, що "гірникам" важливо показати команду гру в матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Цитує футболіста пресслужба донецького клубу.

"Ми розуміємо, що Арсенал – це одна з найкращих команд світу, що проти неї буде особливо важко, тому треба серйозно ставитися до будь-яких аспектів гри: кожна хвилина, кожна секунда на полі цієї команди буде дуже важливою для нас", – зазначив форвард.

Сікан також відповів на запитання про слабкі та сильні сторони "канонірів".

"Звичайно, можна виділити й слабкі, й сильні сторони, але там більше сильних якостей. Це одна з найкращих команд у грі як в обороні, так і в атаці. І проти такого суперника потрібно діяти всією командою – разом атакувати і разом захищатися. Тільки тоді може бути результат", – сказав Сікан.

У поточному сезоні 23-річний українець забив 3 голи в 7 матчах. Він пропустив три матчі УПЛ проти Оболоні (4:0), Вереса (1:1) і ЛНЗ (5:1), а також матч Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3) через травму носа отриману в грі з Болоньєю (0:0).

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.