Сідайте зручніше та насолоджуйтеся: Борнмут показав найкращі моменти Забарного проти Евертона

Гра Іллі Забарного у матчі з Евертоном настільки сподобалася Борнмуту, що клуб вирішив зробити нарізку найкращих моментів українського захисника.

"Вишні" у себе в соцмережах опублікувала відео, яке йде більше двох хвилин, на якому футболіст блокує удари, відбирає м'яч та просто робить корисні дії на полі.

Sit back, relax and enjoy this Zaba comp 🔥 pic.twitter.com/I2Z22W8dRt — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 9, 2024

Нагадаємо, Забарний вийшов на поле у стартовому складі і зіграв весь матч. За час на полі він 67 разів доторкнувся до м’яча, зробив 5 виносів та 7 відборів, виграв 14 дуелей з 17, припустився 10 втрат м’яча, зробив 10 підбирань, заблокував 4 удари, створив 1 момент й віддав 37 точних передач із 45.

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Аналітичні портали Whoscored та Sofascore оцінили гру оборонця "вишень" у 8,3 бали, що стало найвищим балом серед гравців обох команд.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 15 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.