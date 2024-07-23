Плей-оф для України та європейський чемпіон: штучний інтелект зробив прогноз на Олімпійський футбольний турнір

З 24 липня по 10 серпня у межах Олімпійських ігор 2024 у Франції відбудеться чоловічий футбольний турнір. У ньому за медалі змагатимуться шістнадцять збірних країн, що були розподілені на чотири групи.

Ми запитали в найвідомішого чат-бота та віртуального помічника зі штучним інтелектом Chat GPT про його бачення прийдешнього олімпійського футбольного турніру.

Зазначимо, що сам ШІ пояснює, що враховує історичні результати, поточну силу команди та загальні футбольні тренди, а також попереджає, що результати можуть відрізнятися від реальних через складну динамічні фактори, такі як: форма гравців, травми та інше.

Груповий етап

Група A

Франція: 9 очок (3 перемоги) Сполучені Штати Америки: 6 очок (2 перемоги, 1 поразка) Нова Зеландія: 3 очки (1 перемога, 2 поразки) Гвінея: 0 очок (3 поразки)

Результати матчів:

Франція 3:1 США

Гвінея 1-2 Нова Зеландія

Франція 4-0 Гвінея

США 2-1 Нова Зеландія

Франція 2-0 Нова Зеландія

США 3-0 Гвінея

Група B

Аргентина: 7 очок (2 перемоги, 1 нічия) Україна: 7 очок (2 перемоги, 1 нічия) Марокко: 3 очки (1 перемога, 2 поразки) Ірак: 0 очок (3 поразки)

Результати матчів:

Аргентина 2-1 Марокко

Україна 3-0 Ірак

Аргентина 1-1 Україна

Марокко 2-0 Ірак

Аргентина 2-0 Ірак

Україна 1-0 Марокко

Фото — пресслужба УАФ

Група C

Іспанія: 9 очок (3 перемоги) Єгипет: 4 очки (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка) Узбекистан: 4 очки (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка) Домініканська Республіка: 0 очок (3 поразки)

Результати матчів:

Узбекистан 1-2 Іспанія

Єгипет 2-1 Домініканська Республіка

Іспанія 3-0 Домініканська Республіка

Узбекистан 1-1 Єгипет

Іспанія 2-1 Єгипет

Узбекистан 2-0 Домініканська Республіка

Група D

Японія: 9 очок (3 перемоги) Парагвай: 4 очки (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка) Ізраїль: 2 очки (2 нічиї, 1 поразка) Малі: 1 очко (1 нічия, 2 поразки)

Результати матчів

Японія 2-1 Парагвай

Малі 1-1 Ізраїль

Японія 2-0 Малі

Парагвай 1-1 Ізраїль

Японія 3-0 Ізраїль

Парагвай 2-1 Малі

За підсумками групового етапу більшість фаворитів вийдуть до плей-оф. Зокрема радує, що Chat GPT високо оцінює шанси збірної України, 7 очок з 9 та вихід до наступної стадії було б чудовим досягненням для підопічних Руслана Ротаня.

Фото — пресслужба УАФ

Плей-оф, 1/4 фіналу

Франція 3:1 Єгипет

Аргентина 2:0 Парагвай

Іспанія 2:1 США

Японія 1:0 Україна

Півфінал

Франція 2:1 Аргентина

Іспанія 1:0 Японія

Матч за бронзові медалі

Аргентина 2:1 Японія

Фінал

Франція 2:1 Іспанія

Фото — Getty Images

На думку штучного інтелекту, після виграного чемпіонату Європи-2024 Олімпійська збірна Іспанії не зможе закріпити успіх дорослої команди. Також Франція на чолі з Тьєррі Анрі, що має виграти домашню Олімпіаду, здолає на шляху до фіналу чинних переможців Копа Америка — Аргентину.

MVP Олімпійського футбольного турніру

Найкращий гравець турніру — Раян Шеркі (Франція)

Найкращий бомбардир турніру — Раян Шеркі (Франія)

Найкращий асистент — Такефуса Кубо (Японія)