Шовковський: Завжди кажу гравцям, що вони ніколи не піднімуться до рівня своїх очікувань

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський завжди переконує гравців у тому, що самовдосконаленню немає меж.

Про це він розповів на пресконференції після розгромної перемоги над Лівим берегом. Його слова наводить пресслужба Динамо.

"Я не оцінюю окремо старт. Ми готуємося до кожної гри. У нас буде доволі непростий період, і робити якісь висновки зараз я би не став. Команда готується у штатному режимі, йде від матчу до матчу. Безумовно, застосовуємо ротацію, щоб усі гравці відчували ігровий ритм, перебували в належних кондиціях, скажімо, в хорошій тренувальній формі.

Бо є рівень тренованості та відчуття гри – це зовсім різні дії на полі. Ти можеш контролювати себе в тренувальному процесі, але коли ти виходиш на поле в матчі, ти мусиш робити все на максимумі.

Тому я завжди кажу гравцям, що ви ніколи не піднімитеся до рівня своїх очікувань. Так, як ви працюєте на тренуваннях, які напрацьовуєте навички – так ви й будете діяти на полі, коли йде тиск збоку трибун, тиск відповідальності за результат, тиск втоми.

Ми намагаємося у тренувальному процесі напрацьовувати моменти, щоб хлопці виходили на поле й робили деякі моменти на автоматі. Але при цьому все одно розуміли, чого ми від них вимагаємо, як це долати і за рахунок чого здійснювати певні дії", – сказав Шовковський.