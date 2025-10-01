Розуміємо силу суперника: Шовковський – про матч з Крістал Пелес
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив протистояння з Крістал Пелес у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Ми прекрасно розуміємо, проти якої суперника гратимемо, в якому чемпіонаті виступає Крістал Пелес, у якому стані перебуває ця команда, її підйом та досягнення на останньому відрізку часу. Ми провели багато часу, аналізуючи дії Крістал Пелес, бачимо і прекрасну організацію гри, і дисципліну, і швидкі атаки, і дуже небезпечні виконання стандартів. Останні наші тренування були спрямовані на те, щоб максимально якісно бути готовими протистояти супернику як на окремих ділянках полях, так і в обороні, і в середній лінії, і в атаці.
Безумовно, Пелес на рівні АПЛ майже кожну другу гру проводитиме в єврокубках. Це може бути Ліга чемпіонів, Ліга Європи чи Ліга конференцій – Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл... Можна й інші команди перераховувати. Це, звісно, додає шарму АПЛ, це найкраща ліга у світі. Ми це розуміємо і акцентували увагу команди на цьому. Щоб грати з такими командами, треба бути готовими на 100%, але при цьому ще й треба реалізувати свою готовність, а це вже залежить від психологічного і фізичного стану футболістів. Ми це прекрасно розуміємо і про це теж розмовляли", – сказав він.
Також тренер відповів на гру киян під час стандартних положень. Шовковський виділив роботу польського фахівця Мацея Кендзьорека, який нещодавно приєднався до тренерського штабу.
"Саме для цього запросили фахівця, який працює в команді зі стандартними положення", – сказав Шовковський.
Поєдинок Динамо – Крістал Пелес відбудеться 2 жовтня о 19:45 за київським часом.