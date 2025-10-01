Розуміємо силу суперника: Шовковський – про матч з Крістал Пелес

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив протистояння з Крістал Пелес у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми прекрасно розуміємо, проти якої суперника гратимемо, в якому чемпіонаті виступає Крістал Пелес, у якому стані перебуває ця команда, її підйом та досягнення на останньому відрізку часу. Ми провели багато часу, аналізуючи дії Крістал Пелес, бачимо і прекрасну організацію гри, і дисципліну, і швидкі атаки, і дуже небезпечні виконання стандартів. Останні наші тренування були спрямовані на те, щоб максимально якісно бути готовими протистояти супернику як на окремих ділянках полях, так і в обороні, і в середній лінії, і в атаці.

Безумовно, Пелес на рівні АПЛ майже кожну другу гру проводитиме в єврокубках. Це може бути Ліга чемпіонів, Ліга Європи чи Ліга конференцій – Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Арсенал, Ньюкасл... Можна й інші команди перераховувати. Це, звісно, додає шарму АПЛ, це найкраща ліга у світі. Ми це розуміємо і акцентували увагу команди на цьому. Щоб грати з такими командами, треба бути готовими на 100%, але при цьому ще й треба реалізувати свою готовність, а це вже залежить від психологічного і фізичного стану футболістів. Ми це прекрасно розуміємо і про це теж розмовляли", – сказав він.