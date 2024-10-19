Шовковський: Перед матчем підійшов до Ваната й сказав, що скучив за його голами
Олександр Шовковський
ФК Динамо Київ
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів, що не просив штатного пенальтиста столичного клубу Віталія Буяльського поступитись правом на виконання одинадцятиметрового на користь Владислава Ваната у матчі проти Оболоні (5:1) в межах 10-го туру УПЛ.
"Ви знаєте, я ніколи не втручаюся в те, хто буде бити пенальті. Хлопці самі вирішують на полі. При цьому перед матчем я підійшов до Влада й сказав, що скучив за його голами, й уже забув, як це буває. Він віддячив на полі – і мені, і команді (посміхається)".
Відзначимо, що Владислав Ванат у цьому матчі відзначився дублем, перший зі своїх м’ячів форвард забив з пенальті.
Завдяки цьому успіху Динамо набрало 25 очок і повернуло собі лідерство в турнірній таблиці УПЛ, якого їх кількома годинами раніше позбавила Олександрія завдяки перемозі над Ворсклою.
Попереду на Динамо чекає виїзний матч третього туру Ліги Європи проти Роми, який відбудеться у четвер, 24 жовтня.