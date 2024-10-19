Шовковський: Перед матчем підійшов до Ваната й сказав, що скучив за його голами

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів, що не просив штатного пенальтиста столичного клубу Віталія Буяльського поступитись правом на виконання одинадцятиметрового на користь Владислава Ваната у матчі проти Оболоні (5:1) в межах 10-го туру УПЛ.

"Ви знаєте, я ніколи не втручаюся в те, хто буде бити пенальті. Хлопці самі вирішують на полі. При цьому перед матчем я підійшов до Влада й сказав, що скучив за його голами, й уже забув, як це буває. Він віддячив на полі – і мені, і команді (посміхається)".

Відзначимо, що Владислав Ванат у цьому матчі відзначився дублем, перший зі своїх м’ячів форвард забив з пенальті.

Завдяки цьому успіху Динамо набрало 25 очок і повернуло собі лідерство в турнірній таблиці УПЛ, якого їх кількома годинами раніше позбавила Олександрія завдяки перемозі над Ворсклою.

Попереду на Динамо чекає виїзний матч третього туру Ліги Європи проти Роми, який відбудеться у четвер, 24 жовтня.