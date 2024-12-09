Динамо завжди гратиме на перемогу: Шовковський розповів про настрій на матчі Ліги Європи

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував ситуацію в Лізі Європи, наголосивши, що його команда в останніх матчах турніру налаштована грати лише на перемогу.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чи є в команди бажання боротися за потрапляння до топ 24 основного етапу Ліги Європи? Ми будемо в кожному матчі виходити та грати виключно на перемогу. Можуть бути різні обставини, різні ситуації, але Динамо Київ буде завжди грати на перемогу. Стратегія та тактика можуть відрізнятися, але, повторюся, завжди гратимемо виключно на перемогу", – сказав наставник.

Наразі кияни посідають останню сходинку в турнірній таблиці ЛЄ. У команди 5 поразок за 5 турів та лише 1 гол, який команда забила в останній грі проти Вікторії Пльзень (1:2).

Наступний матч "біло-сині" зіграють проти іспанського Реала Сосьєдад. Поєдинок відбудеться у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні Динамо розгромно перемогло Олександрію та одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ.