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Шовковський пояснив, чому Себальйос досі не дебютував за Динамо

Ігор Чернявський — 17 серпня, 22:30
Шовковський пояснив, чому Себальйос досі не дебютував за Динамо
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що Браян Себальос ще не дебютував через проблеми з комунікацією.

Про процес адаптації колумбійського центрбека Шовковський розповів на пресконференції після вольової перемоги над Карпатами. Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Я розраховую на всіх футболістів, які в нас є. Просто йому потрібен певний час, аби зрозуміти наші взаємодії. Також є певні проблеми з комунікацією, адже він розмовляє іспанською, а в нас ніхто не знає цієї мови.

Хоча Браян швидко навчається, і чудово підказує партнерам на полі під час тренувального процесу. Тож і він обов’язково дочекається свого ігрового часу", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, в попередніх матчах на позиції центрального захисника грали Денис Попов і Тарас Михавко. 19-річний Михавко підміняє травмованого Максима Дячука. Також в обоймі є Крістіан Біловар.

У вищезгаданому поєдинку проти Карпат Шовковський у центрі оборони випустив зв’язку Біловар — Михавко, щоб дати відпочинок Денису Попову.

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