Шовковський пояснив 14 замін у матчі Динамо — Ворскла

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив право команди на додаткову заміну під час матчу з Ворсклою у перенесеному матчі 4 туру чемпіонату України.

Цитує Шовковського пресслужба клубу.

Зазначимо, що згідно з регламентом Української Прем'єр-ліги обом командам дозволено робити по п'ять замін. Додаткові заміни можливі, якщо гравець має підозру на струс мозку.

"Команди зробили по 7 замін? Коли відбувається вимушена заміна через струс мозку, лікар повідомляє про це четвертого арбітра, і той дає додатковий лот для команди суперника. У першому таймі така заміна відбулася у Ворскли. Тому ми отримали додатковий лот – шосту заміну.

Після ситуації, яка виникла з Себальйосом, навіть якби все обійшлося, я відразу вирішив робити заміну, аби не було жодних ускладнень, адже всі бачили, яким жорстким був стик. Ця заміна вже з нашого боку була вимушеною через можливий струс мозку. Сім замін було з нашого боку, і так само у Ворскли. Дається додатковий лот команді-суперниці, аби вони могли зробити ще одну заміну", – сказав Шовковський.