Ми провалили цей турнір: Шовковський – про мотивацію на матч проти РФШ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його гравці повинні битися за ім'я клубу в матчі проти латвійського РФШ у Лізі Європи.

Про це тренер розповів на пресконференції перед поєдинком, цитує фахівця пресслужба "біло-синіх".

Ми відверто провалили цей турнір, об'єктивно кажучи. Я казав хлопцям про те, що вони в кожній грі мають доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, що стався, – це випадковість. У нас є своє обличчя, ми можемо змінюватися за тих чи інших обставин, але бажання, внутрішня мотивація команди, а також мотивація кожного гравця окремо мають бути на найвищому рівні. Ця гра з турнірної точки зору не має значення, а з точки зору іміджу - має велике принципове значення", – розповів Шовковський.

Напередодні стало відомо, що гру з РФШ пропустять 5 гравців стартового складу.

Зустріч відбудеться у четвер, 30 січня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи.

РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.