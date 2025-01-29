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Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем з РФШ у Лізі Європи

Олександр Булава — 29 січня 2025, 19:57
Олександр Шовковський розповів про кадрові втрати перед матчем з РФШ
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі проти латвійського РФШ у Лізі Європи.

Про це тренер розповів на пресконференції перед поєдинком, цитує фахівця пресслужба "біло-синіх".

"У нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні - ми не можемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів. Але в нас команда, і ми готуємося до майбутньої гри.

Щодо футболістів, то в поєдинку з РФШ ми не зможемо розраховувати на Попова, Буяльського, Шапаренка, Бражка та Дубінчака", – розповів Шовковський.

Зустріч відбудеться у четвер, 30 січня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи.

РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.

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