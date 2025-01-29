Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем з РФШ у Лізі Європи
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі проти латвійського РФШ у Лізі Європи.
Про це тренер розповів на пресконференції перед поєдинком, цитує фахівця пресслужба "біло-синіх".
"У нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні - ми не можемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів. Але в нас команда, і ми готуємося до майбутньої гри.
Щодо футболістів, то в поєдинку з РФШ ми не зможемо розраховувати на Попова, Буяльського, Шапаренка, Бражка та Дубінчака", – розповів Шовковський.
Зустріч відбудеться у четвер, 30 січня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи.
РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.