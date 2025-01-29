Шовковський назвав кадрові втрати перед матчем з РФШ у Лізі Європи

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі проти латвійського РФШ у Лізі Європи.

Про це тренер розповів на пресконференції перед поєдинком, цитує фахівця пресслужба "біло-синіх".

"У нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні - ми не можемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів. Але в нас команда, і ми готуємося до майбутньої гри.

Щодо футболістів, то в поєдинку з РФШ ми не зможемо розраховувати на Попова, Буяльського, Шапаренка, Бражка та Дубінчака", – розповів Шовковський.