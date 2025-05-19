Шовковський повторив унікальне досягнення двох легенд Динамо

Олександр Шовковський став третьою людиною в історії, який виграв чемпіонат України як гравець та як головний тренер.

Про це повідомляє FootballHub.

Вчора, 18 травня, Динамо під керівництвом Шовковського зіграло внічию з Чорноморцем (1:1) в 29 турі УПЛ, чого вистачило, щоб достроково здобути титул чемпіона України.

Це дозволило 50-річному українцю повторити досягнення своїх титулованих попередників, які вигравали чемпіонат України і в статусі гравця, і в статусі тренера.

До великого воротаря киян цим відзначилися Анатолій Дем'яненко (як гравець: сезон-1992/93, як тренер: сезон-2006/07) та Сергій Ребров (як гравець: 9 разів, як тренер: 2015-2016).

Нагадаємо, що Олександр Шовковський є 14-разович чемпіоном України в статусі гравця.

Раніше тренер Динамо прокоментував чемпіонський титул своєї команди за підсумками сезону-2024/25.