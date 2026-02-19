Історія дня. У легенди Динамо батьки були глухонімими. Як це допомогло йому в футболі

Сьогодні своє 67-річчя святкує Анатолій Дем'яненко – захисник, капітан, а потім і головний тренер київського Динамо.

Анатолій, якого партнери по команді називали Муля, починав свою ігрову кар'єру в Дніпрі, а в підсумку зіграв на трьох чемпіонатах світу за збірну тоталітарної країни СРСР і віддав Динамо близько 30 років роботи.

Специфічне вміння

Мало хто знає, що його батьки були тотально глухонімими, але Анатолій народився здоровою дитиною. Враховуючи вади батьків, перші роки свого життя дитина провела майже в тиші – з батьками спілкувався мовою жестів.

Вже через багато років дехто знущався з неквапливої манери Дем'яненка-тренера говорити, але це, скоріше за все, було пов'язано лише з дефіцитом спілкування Анатолія в ранньому дитинстві.

Але цей недолік для Анатолія став і… певною перевагою в футболі. Його вміння називали секретною зброєю київського Динамо. Коли кияни діяли в обороні, при розіграші стандартних положень Дем'яненко міг читати по губах суперника їх діалоги на відстані.

Гравці команди-суперниці могли обговорювати, в який кут воріт збираються бити. Почути їх було нереально. А про специфічне вміння Анатолія вони не підозрювали. Іноді це допомагало Динамо уникнути неприємностей.

Найкращий захисник країни

В СРСР захисники не часто визнавалися найкращими футболістами країни. Дем'яненка визнали найкращим в 1985 році. Цікаво, що цієї індивідуальної нагороди могло і не бути.

"Наприкінці 1984 року надумав повертатися в Дніпро, – розповідав Анатолій одному з авторів цих рядків у 2010 році. – В мене серйозно захворів батько, я хотів бути поруч із ним. Та й керівники Дніпра Володимир Євець з Геннадієм Жиздитком дуже наполегливо запрошували повернутися до Дніпропетровська. Але Лобановський все ж-таки вмовив лишитися в Києві. Сказав: "Толя, ти потрібен команді. За батька не переживай. Ми зателефонуємо кому потрібно, за твоїми батьками доглянуть". В підсумку продовжив кар'єру в Києві й став найкращим футболістом країни.

Символ чемпіонства Динамо

Важко повірити, але протягом 27 років (!), з 1980-го по 2007-й жоден чемпіонський титул Динамо не обійшовся без участі Анатолія Дем'яненка. У 1980-му, 1981-му, 1985-му, 1986-му і 1990-му один із найкращих захисників в історії вітчизняного футболу захищав кольори Динамо. В сезоні-1992/93, вже в українському чемпіонаті, Дем'яненко відіграв перше коло й отримав свою законну медаль. А потім протягом 12 років Анатолій Васильович входив у тренерський штаб чемпіонів України – Йожефа Сабо (1993/94 – 1995/96), Валерія Лобановського (1996/97 – 2000/01) і Олексія Михайличенка (2002/03, 2003/04). Нарешті, у 2007 році Дем'яненко піднявся на вершину як головний тренер команди. Разом у його скарбничці 17 (!) золотих медалей у Динамо.

МАКСИМ РОЗЕНКО