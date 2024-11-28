Динамо – Вікторія: відео голів матчу

У четвер, 28 листопада, у Гамбурзі відбудеться матч 5-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому київське Динамо виступить у ролі номінального господаря поля у грі проти чеської Вікторії Пльзень.

На газоні Фолькспаркштадіону зійдуться команди, які посідають у турнірній таблиці 16-те (Вікторія) та останнє 36-те місце (Динамо).

Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.