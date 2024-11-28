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Динамо – Вікторія: відео голів матчу

Богдан Войченко — 28 листопада 2024, 10:14
Динамо – Вікторія: відео голів матчу
Динамо Київ
УПЛ

У четвер, 28 листопада, у Гамбурзі відбудеться матч 5-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому київське Динамо виступить у ролі номінального господаря поля у грі проти чеської Вікторії Пльзень.

На газоні Фолькспаркштадіону зійдуться команди, які посідають у турнірній таблиці 16-те (Вікторія) та останнє 36-те місце (Динамо).

Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:45 за Києвом.

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Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.

відеоогляд матчів Динамо Київ Ліга Європи Вікторія Пльзень

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