Шовковський: Ситуація була б зовсім іншою, якби ми грали у Києві за підтримки своїх уболівальників
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його команда показувала б кращі результати в Лізі Європи, якби могла проводити матчі вдома.
Про це він сказав на пресконференції перед грою з Ференцварошем. Слова коуча наводить пресслужба Динамо.
"Звісно, ситуація була б зовсім іншою, якби ми грали у Києві за підтримки своїх уболівальників, на майже заповненому стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського чи НСК "Олімпійський". Ми дякуємо цьому місту (Гамбургу – прим.) за те, що воно прийняло нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, як вдома. Для нас це дуже важливо.
Загалом, хочу подякувати усій Німеччині за підтримку, яку ми постійно відчуваємо з вашого боку. Але, скільки б ми не говорили, що граємо вдома, насправді це не зовсім так", – сказав Шовковський.
Матч проти Ференцвароша відбудеться завтра, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.
У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.