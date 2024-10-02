Шотурма: У нас достатньо козирів, щоб показати свою гру з Бразилією

Капітан збірної України Петро Шотурма поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2024 проти Бразилії.

Його слова наводить Асоціація футзалу України.

"Ми знаємо, що Бразилія – це високоякіснй суперник. Це збірна з великим минулим і, надіюсь, майбутнім. В них багато кваліфікованих гравців, які грають у провідних чемпіонатах світу, але ми будемо грати своїми козирями, яких в нас достатньо, щоб показати свою гру і, я вважаю, вийде хороша гра.

Ми переглядали і слідкували за кожною їхньою грою на чемпіонаті світу. І бачимо, що з кожною грою вони лише додають. В обороні в них мало проблем. В атаці також дуже хороша індивідуально команда з висококваліфікованими гравцями, які дійсно показують, що вони найкращі у світі. Вони демонструють зараз крутий футзал, але ми їх наздоганяємо.

Цей чемпіонат світу вже показав, що всі команди можуть обіграти топів, всі команди можуть боротися з топами. Я б сказав, що на даному етапі цей мундіаль дуже непередбачуваний", – сказав Шотурма.