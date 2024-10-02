Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шотурма: У нас достатньо козирів, щоб показати свою гру з Бразилією

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 10:38
Шотурма: У нас достатньо козирів, щоб показати свою гру з Бразилією
Асоціація футзалу України

Капітан збірної України Петро Шотурма поділився очікуваннями від півфінального матчу чемпіонату світу-2024 проти Бразилії.

Його слова наводить Асоціація футзалу України.

"Ми знаємо, що Бразилія це високоякіснй суперник. Це збірна з великим минулим і, надіюсь, майбутнім. В них багато кваліфікованих гравців, які грають у провідних чемпіонатах світу, але ми будемо грати своїми козирями, яких в нас достатньо, щоб показати свою гру і, я вважаю, вийде хороша гра.

Ми переглядали і слідкували за кожною їхньою грою на чемпіонаті світу. І бачимо, що з кожною грою вони лише додають. В обороні в них мало проблем. В атаці також дуже хороша індивідуально команда з висококваліфікованими гравцями, які дійсно показують, що вони найкращі у світі. Вони демонструють зараз крутий футзал, але ми їх наздоганяємо.

Цей чемпіонат світу вже показав, що всі команди можуть обіграти топів, всі команди можуть боротися з топами. Я б сказав, що на даному етапі цей мундіаль дуже непередбачуваний", – сказав Шотурма.

Історичний для українського футзалу поєдинок відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок гри – о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе для текстову трансляцію зустрічі.

Збірна України з футзалу Петро Шотурма Чемпіонат світу з футзалу-2024 Збірна Бразилії з футзалу

Петро Шотурма

Шотурма: Коли виїжджав з Херсона, бачив, як у моє місто в’їжджають танки
Збірна України на ЧС з футзалу: звернути сенсацію на свою користь
Процитував Усика: капітан збірної України розповів, як мотивував партнерів перед 1/8 фіналу ЧС
Буде багато злості: Шотурма про майбутній поєдинок з Нідерландами
Капітан збірної України: Сподіваюся, що 200-й матч ще також попереду

Останні новини