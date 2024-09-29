Шотурма: Коли виїжджав з Херсона, бачив, як у моє місто в’їжджають танки

Капітан збірної України Петро Шотурма пригадав, як виїжджав з Херсона на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів у інтерв’ю Marca.

"Коли я виїжджав з Херсона, це був найважчий момент у моєму житті. Я дивився у вікно і бачив, як у моє місто в’їжджають танки. Нам знадобилося чотири дні, щоб покинути країну, я зробив це з двома маленькими доньками. Росіяни використовували нас як живий щит, щоб українські війська були змушені припинити оборону, вони ховалися за нашими автомобілями, щоб продовжувати наступ"

Також Петро розповів про жахи, які довелося пережити йому та його родині, проходячи через блокпости російських окупантів.

"Нас зупинили, змусили роздягтися догола, забрали все, що у нас було"

Сьогодні, 29 вересня, 32-річний капітан збірної України виведе "жовто-синіх" на чвертьфінальний матч чемпіонату світу проти Венесуели. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.