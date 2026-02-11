Скандал навколо форми футболісток Роми: фанати звинуватили аукціон у сексуалізації

Навколо жіночої команди Роми спалахнув скандал через продаж ігрової форми після матчів.

За інформацією OneFootball, уболівальники обурилися через підозріло високий інтерес до окремих елементів екіпірування футболісток.

Зразки форми можна придбати цілком легально – через спеціальну платформу MatchWornShirt, яка співпрацює з клубами. Після матчів представник сервісу отримує комплекти з автографами гравчинь, після чого вони виставляються на аукціон. Лот отримує той, хто запропонує найвищу суму.

Втім, увагу фанатів привернув один факт: шорти футболісток Роми продавалися за ціною, яка у шість разів перевищувала вартість футболок. Це викликало хвилю критики в соцмережах. Частина вболівальників заявила, що така тенденція виглядає як сексуалізація спортсменок.

Додаткове обурення спричинило те, що "колекціонери" активніше торгувалися за екіпірування молодших гравчинь, тоді як форма більш досвідчених футболісток користувалася меншим попитом. У деяких випадках сума ставок доходила до 500 євро за один лот.

Roma women’s pairs of match worn football SHORTS selling for more than the actual match worn shirts on MWS 🫠 pic.twitter.com/qecgnazqu4 — Amy8829 (@amyalby2904) February 10, 2026

