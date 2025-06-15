Конкурент для Довбика? Рома націлилася на форварда Фіорентини

Рома проявляє інтерес до форварда Дженоа Альберта Гудмундссона, який провів сезон-2024/25 в оренді у Фіорентині.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Минулого літа Фіорентина орендувала Гудмундссона за 8 мільйонів євро з опцією викупу за 17 мільйонів. Проте активовувати цю опцію клуб із Флоренції не хоче.

Влітку Гудмундссон повернеться в Дженоа, і клуб Руслана Маліновського готовий продати гравця за 20 мільйонів. Рома хоче включити в угоду когось зі своїх гравців для зниження суми трансферу. В жертву може бути принесений Елдор Шомуродов. Також розглядається варіант із орендою з правом викупу.

У поточному сезоні на рахунку Гудмундссона 8 голів і 3 асисти в 33 матчах за Фіорентину в усіх турнірах.

Раніше Рома узгодила новий контракт із основним воротарем команди Міле Свіларом.