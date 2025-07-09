Нападник Роми близький до переходу в турецький клуб

Нападник Роми та збірної Узбекистану Елдор Шомуродов близький до переходу в турецький клуб Істанбул Башекшехір.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони близькі до фінальної угоди. Римляни отримають за оренду нападника 3 млн євро, ще 2,7 мільйона за його викуп Істанбулом та 10% від суми його майбутнього продажу.

30-річний гравець підпише 2-річний контракт з опцією продовження ще на рік.

У сезоні-2024/2025 Шомуродов провів 37 матчів за Рому в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Рома може придбати форварда Дженоа Альберта Гудмундссона на зміну узбецькому футболісту.

Також напередодні Рома віддала в оренду до Бешикташа англійського нападника Теммі Абрахама.