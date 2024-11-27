Гравця одного з міланських клубів звинувачують у домашньому насильстві: шокуюча заява журналіста

Італійський телеведучий Массімо Джілетті зробив сенсаційну заяву про домашнє насильство, пов'язане з відомим футболістом, який представляє один із міланських клубів – Інтер або Мілан. За словами журналіста, він має відеодокази, які підтверджують звинувачення.

Під час прямого ефіру на Rai 3 Джілетті зробив гучну заяву.

"Я бачив, як відомий гравець однієї з цих команд жорстоко вдарив дівчину. Від удару вона впала на стіл, а футболіст продовжив напад, намагаючись завдати ще ударів. На інших кадрах видно, як цей гравець трощить стіну та робить інші неприйнятні речі", – сказав журналіст.

Інцидент, за словами Джілетті, стався у січні 2024 року. Він також додав, що ця справа буде розслідувана далі, і журналісти продовжать працювати над тим, щоб оприлюднити деталі.

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Ця заява пролунала після того, як гравці та тренери Серії А минулого ігрового тижня взяли участь у кампанії проти домашнього насильства, наносячи на обличчя червону позначку.

Журналіст засудив таку ініціативу, назвавши її лицемірною в умовах, коли подібні інциденти трапляються у футбольному середовищі.