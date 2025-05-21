Гвардіола попросив босів Манчестер Сіті зменшити склад команди

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловися про кількість футболістів у своєму складі та закликав керівництво позбавитись декількох виконавців.

Заяву фахівця наводить BBC.

"Я сказав вже клубу, що такий великий склад мені не потрібен. Я не хочу мати п'ять-шість гравців "на заморозці". Мені не треба цього. Скоротіть склад і я залишусь.

Я не можу кожного разу казати том чи іншому футболісту, що він не буде грати. Коли хтось травмований – так, це мій головний біль, але зрештою вони повертаються і я вимушений знову саджати когось на лаву для запасних. У нас є академія – з ними ми впораємось", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, іспанець тренує Манчестер Сіті з 2016 року. До цього наставник працював у Барселоні та Баварії. У другій частині сезону-2024/25 у ЗМІ все частіше з'являються чутки про можливий відхід Жузепа зі стану англійського колективу.

З "містянами" Гвардіола вперше в історії АПЛ набрав 100 очок за чемпіонат та виграв його чотири рази поспіль – цього також нікому раніше не вдавалось.

Раніше фахівець натякнув на можливе завершення тренерської кар'єри.