Колишній воротар МЮ та збірної Аргентини завершив кар’єру

Відомий аргентинський голкіпер Серхіо Ромеро ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 39 років.

Про це повідомляє L'Equipe.

Останнім клубом у кар'єрі Ромеро став Аргентінос Хуніорс, який він покинув наприкінці 2025 року. З того часу ветеран перебував у статусі вільного агента.

Протягом своєї кар'єри Ромеро також захищав кольори Расинга, АЗ Алкмаара, Сампдорії, Монако, Манчестер Юнайтед, Венеції та Боки Хуніорс. У 2008 – 2018 роках провів 96 матчів за збірну Аргентини, з якою став віцечемпіоном світу 2014 року.

Після завершення ігрової кар'єри Ромеро планує залишитися у футболі та хотів би спробувати себе в ролі тренера.

Раніше про завершення кар'єри оголосив український захисник Сергій Кривцов.