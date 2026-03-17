Колишній воротар МЮ та збірної Аргентини завершив кар’єру
Серхіо Ромеро
Відомий аргентинський голкіпер Серхіо Ромеро ухвалив рішення завершити кар'єру в віці 39 років.
Про це повідомляє L'Equipe.
Останнім клубом у кар'єрі Ромеро став Аргентінос Хуніорс, який він покинув наприкінці 2025 року. З того часу ветеран перебував у статусі вільного агента.
Протягом своєї кар'єри Ромеро також захищав кольори Расинга, АЗ Алкмаара, Сампдорії, Монако, Манчестер Юнайтед, Венеції та Боки Хуніорс. У 2008 – 2018 роках провів 96 матчів за збірну Аргентини, з якою став віцечемпіоном світу 2014 року.
Після завершення ігрової кар'єри Ромеро планує залишитися у футболі та хотів би спробувати себе в ролі тренера.
