Шищенко: В інформаційному просторі бракує присутності пані Монзуль

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко вважає, що голові комітету арбітрів УАФ Катерині Монзуль варто частіше коментувати суперечливі моменти в матчах.

На цю тему він висловився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Я завжди з повагою ставлюся до арбітрів. Я дуже довго в футболі. Багато чого бачив і розумію, як вони працювали в 90-х, 00-х і зараз. Ти розумієш, коли судді допомагають, але після 30 років самостійної України в тебе вже є купа помічників і система VAR, яка дає тобі всі опції сучасні оцінити ситуацію з різних кадрів і починають вигадувати ті, чи інші трактовки правил. Ставлять одним, іншим не ставлять. Я просто не розумію, чому цей безлад відбувається. Бракує в інформаційному просторі присутності пані Монзуль, яка могла вийти на публіку і дати свою оцінку"

Нагадаємо, в першому матчі на чолі з Шищенко Оболонь відібрала очки в Олександрії. Наставник "пивоварів" вважає, що в одному з епізодів арбітр мав би призначити пенальті на користь його команди.

"Це стовідсотковий пенальті! Коли Грисьо прибирав Шулянського в бік, він міг завдавати удар або продовжити атаку у вигідному становищі. Я не розумію логіку арбітра. Контакт не відбувся на межі карного майданчика, де відстань від воріт більше, а коли гравець прибирає суперника, змістився в центр і загрожує воротам – це пенальті. Я не зрозумів позицію асистента VAR, який в такому суперечливому епізоді бере на себе функції головного судді. Просто скажи головному – подивись і приймай рішення. Чому його не покликали до монітору? В таких випадках треба кликати суддю, аби той самостійно оцінив епізод та приймав рішення"

У наступному поєдинку Оболонь зіграє проти Шахтаря. Матч відбудеться в понеділок, 23 вересня. Початок зустрічі о 18:00.