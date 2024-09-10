Ребров не викликав би їх просто так: Шевчук став на захист ветеранів збірної України

Колишній захисник Шахтаря В’ячеслав Шевчук вважає, що ще зарано списувати вікових гравців збірної України.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Ярмоленку та Степаненку 34 і 35 років відповідно. Сидорчуку – 33. А я закінчив кар’єру у 37, а в 36 ще виступав у складі України на Євро. І відчував я себе чудово в плані фізики. Грав би й далі, якби не отримав травму – розірвав заднє сухожилля. Специфічна така травма. Я вимушений був завершити…

Всі наші ветерани – великі професіонали з неоціненним досвідом. Так, десь вони вже не такі швидкі, але, повірте, Ярмоленко, Степаненко та Сидорчук цій збірній потрібні. Не викликав би їх Ребров просто так.

Подивімось на Луку Модріча. 39 років йому вже, на секундочку, а він й досі грає в Реалі. Такому гравцю, з таким досвідом, не потрібно 90 хвилин часу, йому 10-15 може вистачити: вийшов на поле, віддав гольову передачу чи сам забив за рахунок майстерності. От і все. Хіба такий гравець, нехай і віковий, зайвий? Не вписується у колектив?

Вікові гравці, ветерани ще й дуже важливі для мікроклімату сприятливого в колективі. Про це теж не варто забувати. Списувати Ярмоленка, Степаненка чи Сидорчука зарано", — сказав Шевчук.