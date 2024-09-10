Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шевчук очікує зміни у стартовому складі збірної України

Олександр Булава — 10 вересня, 19:37
Шевчук очікує зміни у стартовому складі збірної України
УАФ

Колишній захисник збірної України В’ячеслав Шевчук вважає, що головний тренер збірної України Сергій Ребров застосує ротацію у матчі з Чехією у Лізі націй.

Цитує Шевчука "Український футбол".

"Ротація від Реброва? Певно, так. У цьому складі України є з кого вибирати, є конкуренція між гравцями.

Проти Албанії той же Зінченко розпочав із запасу, але ж він може грати й лівого захисника, і в центрі. Можливо, проти Чехії Олександр буде у старті. Руслан Малиновський теж у попередній грі вийшов на заміну.

Зараз важко прогнозувати. Конкуренції у середній лінії вистачає. У день матчу дізнаємося склад. Але, повторюсь, думаю, що зміни будуть", — сказав Шевчук.

Напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в поєдинку з чехами.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри, яка розпочнеться о 21:45.

Збірна України з футболу Сергій Ребров В'ячеслав Шевчук Збірна Чехії з футболу

В'ячеслав Шевчук

Ребров не викликав би їх просто так: Шевчук став на захист ветеранів збірної України
Ліга націй — не якийсь прохідний турнір: Шевчук пояснив важливість матчу проти Чехії
Бабич відхилив пропозицію Чорноморця
Рух призначив Шевчука генеральним менеджером
Шевчук: Кварцяний – це бог футболу у Волинській області

Останні новини