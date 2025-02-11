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Дуже важливий гравець для збірної України: Шевченко – про допінг-скандал Мудрика

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 20:40
Дуже важливий гравець для збірної України: Шевченко – про допінг-скандал Мудрика
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Про це функціонер розповів на пресконференції.

Шевченко мав контакт з гравцем та повідомив про його підтримку.

"Я спілкувався з Михайлом Мудриком, я спілкувався з його представниками. До нас надійшли запити його юристів, ми з ними листуємося. Мудрик – дуже важливий футболіст для нашої збірної, ми його підтримуємо", – сказав Шевченко.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.

Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко Михайло Мудрик

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