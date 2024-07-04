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Шевченко: Зеленський дав дуже позитивний меседж, який надихнув гравців збірної України

Игорь Чернявский — 4 липня, 17:30
Шевченко: Зеленський дав дуже позитивний меседж, який надихнув гравців збірної України

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів про звернення Володимира Зеленського до гравців національної збірної перед матчем 2 туру Євро-2024 проти Словаччини.

Слова Шевченка наводить Corriere dello Sport.

"Президент дав дуже позитивний меседж, який надихнув гравців. Команда зрозуміла, що провалила перший матч, і в другому поєдинку була вже зовсім інша справа. Це була реакція гордості команди, яка грає за воюючу країну", — сказав Шевченко.

Нагдаємо, в підсумку Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною, а в останньому турі розписала нульову нічию з Бельгією. Втім, через результат паралельного поєдинку команда Сергія Реброва залишилася за бортом Євро-2024.

Збірна України з футболу Андрій Шевченко Володимир Зеленський Євро-2024

Андрій Шевченко

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