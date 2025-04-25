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Президент УАФ Шевченко висловив довіру Реброву

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 13:14
Президент УАФ Шевченко висловив довіру Реброву
Андрій Шевченко
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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко заявив, що повністю підтримує головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Слова Шевченка наводить пресслужба УАФ, яка веде пряму трансляцію Конгресу організації.

"Ми повністю довіряємо Реброву та його команді. Віримо у нього. Наша збірна влітку зіграє на турнірі в Канаді, який допоможе підготуватися до відбору на чемпіонат світу 2026 року", – заявив Шевченко.

Нагадаємо, на товариському турнірі в Канаді у червні збірна України зіграє проти Канади та Нової Зеландії. Суперниками команди у відборі до чемпіонату світу 2026 року будуть Франція, Ісландія та Азербайджан. Ребров очолює збірну України з літа 2023 року.

Раніше форвард Олександрі Олександр Філіппов оцінив свої шанси отримати виклик у збірну України.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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