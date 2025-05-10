Син Андрія Шевченка відзначився голом у важливому матчі за Вотфорд U-18

Син президент УАФ Андрія Шевченко, Крістіан, відзначився голом у матчі півфіналу Юнацької ліги Англії.

Шевченко-молодший, який виступає за Вотфорд U-18, вийшов у основі своєї команди на матч із ровесниками з Бернлі. Крістіан провів на полі 60 хвилин, і перед заміною встиг відзначитися голом, який допоміг його команді зрівняти рахунок – 1:1.

На 89-й хвилині, уже після того, як Шевченко покинув поле, Вотфорд забив другий гол. Команда здобула перемогу 2:1 і вийшла у фінал. Для Крістіана це сумарно 11-й гол у 25 матчах у поточному сезоні. Він виступає на позиції правого вінгера.

Нагадаємо, у березні минулого року Крістіан Шевченко дебютував за збірну України U-19, за яку вже встиг провести 11 матчів.