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Син Шевченка забив дебютний гол за нову команду та став найкращим гравцем матчу

Сергій Шаховець — 14 листопада 2026, 21:16
Син Шевченка забив дебютний гол за нову команду та став найкращим гравцем матчу
Крістан Шевченко
Бейсінгсток Таун

Український футболіст Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, відзначився дебютним голом за Бейсінгсток Таун.

У матчі 18 туру Південної Прем'єр-ліги Англії, що відбувся 14 листопада, команда українця перемогла Чиппенгем з рахунком 2:1.

Шевченко-молодший вийшов у стартовому складі своєї нової команди та відкрив рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Цей гол став дебютним для Крістіана в новій команді.

Південна ліга Англії. 2026/27
18-й тур, 14 листопада

Бейсінгсток Таун – Чиппенгем Таун 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Шевченко, 1:1 – 57 Тейлор-Кроссдейл, 2:1 – 78 Сінгх.

За підсумками матчу Крістіана також визнали найкращим гравцем поєдинку.

Цікаво, що восени Шевченко-молодший офіційно приєднався до Шолінга. Однак згодом футболіст з'явився у складі Бейсінгсток Таун без офіційного оголошення про перехід та подробиць зміни клубу.

Бейсінгсток Таун виступає у Південній Прем'єр-лізі Англії – сьомому дивізіоні національної футбольної системи. Після 18 турів команда Шевченка посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.

Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко

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