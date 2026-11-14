Син Шевченка забив дебютний гол за нову команду та став найкращим гравцем матчу

Український футболіст Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка, відзначився дебютним голом за Бейсінгсток Таун.

У матчі 18 туру Південної Прем'єр-ліги Англії, що відбувся 14 листопада, команда українця перемогла Чиппенгем з рахунком 2:1.

Шевченко-молодший вийшов у стартовому складі своєї нової команди та відкрив рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Цей гол став дебютним для Крістіана в новій команді.

Південна ліга Англії. 2026/27

18-й тур, 14 листопада

Бейсінгсток Таун – Чиппенгем Таун 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Шевченко, 1:1 – 57 Тейлор-Кроссдейл, 2:1 – 78 Сінгх.

За підсумками матчу Крістіана також визнали найкращим гравцем поєдинку.

👏 Today’s Manimal Van Rental Man of the Match was awarded to Kristian Shevchenko! https://t.co/rcvctLhMTB — Basingstoke Town FC (@Basingstoke_FC) November 14, 2026

Цікаво, що восени Шевченко-молодший офіційно приєднався до Шолінга. Однак згодом футболіст з'явився у складі Бейсінгсток Таун без офіційного оголошення про перехід та подробиць зміни клубу.

Бейсінгсток Таун виступає у Південній Прем'єр-лізі Англії – сьомому дивізіоні національної футбольної системи. Після 18 турів команда Шевченка посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.