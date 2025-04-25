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Шевченко назвав ключові завдання УАФ на 2025 рік

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 13:21
Шевченко назвав ключові завдання УАФ на 2025 рік
Андрій Шевченко
УАФ

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про головні завдання організації на 2025 рік.

Функціонер виступив на XXVII конгресі асоціації.

"Серед ключових завдань на 2025 рік – цифрові інновації, нові партнерські угоди та новий формат Кубку України.

Початок цього року нам показав, що світ не завжди готовий підтримувати Україну. Ми маємо вчитись розраховувати лише на себе. Втім, ми так само залишаємось відкритими до співпраці на користь країни", – розповів Шевченко.

Окрім того, очільник УАФ висловив свою довіру Сергію Реброву напередодні товариського турніру в Канаді.

Нагадаємо, у червні збірна України зіграє проти Канади та Нової Зеландії. Суперниками команди у відборі до чемпіонату світу 2026 року будуть Франція, Ісландія та Азербайджан. 

Раніше Шевченко висловив співчуття близьким загиблих та постраждалим внаслідок обстрілу Сум.

Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

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