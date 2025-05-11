Визначилися переможці Суперліги та Першої ліги Весняного Кубку Ліги Дужих з амфутболу

У неділю, 11 травня, завершився Весняний Кубок Ліги Дужих з ампфутболу

У вирішальному матчі Суперліги Покрова АМП (представник Львова) з рахунком 3:0 перемогла клуб Шахтар Сталеві.

Голами відзначилися Валентин Осовський, Микола Олексієнко та Дмитро Щегельський.

Водночас команда Хрестоносці з Луцька стала переможцем Першої ліги, перегравши у вирішальному поєдинку Дніпро Честь-Незламні.

Раніше стало відомо, що соціальний проєкт Української асоціації футболу з розвитку та популяризації ампфутболу "Ліга дужих" став лауреатом престижної премії UEFA FootbALL Awards 2025 у категорії "Національна асоціація".