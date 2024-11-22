Різні шлагбауми від аутсайдерів для Динамо й Шахтаря. Головні інтриги 14 туру УПЛ

Відгриміли баталії за участі національних збірних, а це означає, що на перший план знову виходять матчі в національних першостях, і клуби Української Прем'єр-ліги теж продовжують свій шлях. У черговому турі кращої ліги світу заплановано проведення усіх 8 матчів, і шанувальникам футболу є на що подивитися, та з чого вибрати.

Чемпіон продовжує розповідати про найцікавіше перед стартом поєдинків у ще одному ігровому колі УПЛ. Цього разу наше око впало на матчі за участі Колоса, Динамо, Шахтаря та Руха.

Чи продовжиться "мінімалістична" серія Колоса?

Ковалівський клуб не програє уже протягом 3 матчів, і загалом брав очки в 4 із попередніх 5 поєдинків. Такі результати дозволили втриматися на посаді головному тренеру Олександру Поздєєву. Разом з тим, "колоски" залишаються командою з більш ніж очевидно вираженим почерком із початку сезону. Колос – чи не "найнудніший" колектив вищої ліги чемпіонату України. За участі цієї команди зіграно вже 11 матчів, у яких більш як 2 забиті м'ячі глядачі не бачили. Не дивно, що атака клубу, який претендує на більше, ніж перебування в підвалі таблиці, записала у свій актив лише 8 голів. Так, пропускають "колоски" в середньому так само менше 1 м’яча за гру, але чи можна з таким підходом сподіватися на щось більше, ніж виконання завдання не дати супернику продемонструвати його найкращі якості?

В цьому контексті протистояння з львівськими Карпатами, які в 2 останніх турах дарували іскристі матчі, виглядає особливо цікавим. Чи зможуть "леви" Владислава Лупашка нав'язати супернику свою волю на його половині, й примусити відкриватися? Від відповіді на це питання залежить перебіг подій у матчі та результат на табло як такий.

Чи зіграє Чорноморець проти Динамо так само, як проти Шахтаря?

Команда Олександра Бабича не знає смаку перемог протягом уже 4 матчів. Візит у Київ в гості до лідера ліги для прощання з невдалою серією підходить не дуже. Втім, у всіх без винятку останніх матчах "моряки" виглядали максимально непоступливою командою, а якщо й програвали, то це були мінімальні поразки. З рахунком 1:2 одесити поступилися й Шахтарю. Чорноморець не був надто успішним в атаці, але на гол награв, а головне – успішно стримував переважаючого в командній та індивідуальній майстерності суперника протягом левової частки матчу.

ФК Динамо

За винятком матчу з Шахтарем, а це протистояння варто залишати за дужками чи не завжди, Динамо дефіциту ідей в атаці в останніх турах аж ніяк не мало. Разом з тим, на 14 голів у ворота суперників у 4 матчах припали 4 м'ячі у виконанні опонентів – кияни пропускали в кожній грі. В цьому контексті зіграти знову максимально винахідливо біля воріт суперника, але й із більшою ефективністю – в обороні власних володінь, з дисциплінованим Чорноморцем команді Олександра Шовковського буде непросто.

Скільки пропустить Інгулець проти Шахтаря?

За підсумками матчу з Динамо головний тренер Інгульця Василь Кобін зізнався у бажанні грати високо й, по суті, не вельми обережно, в ім'я благородного ризику. Мовляв, а як нам ще набирати залікові бали? Втім, уже в наступному турі колектив з Петрово зіграв у набагато більш обережній манері, причому зробив це з прямим конкурентом Лівим берегом.

Та якої б стратегії не дотримувався Кобін у матчі проти клубу, в складі якого він став відомим футболістом, диктувати умови буде Шахтар. "Гірники" забивали не менш як двічі в двох останніх турах УПЛ, але при цьому й не вберігали свої ворота від зазіхань суперників. Тенденція не кращої гри оборони в чемпіонаті України в Шахтаря зберігається з початку сезону, а в останніх 5 матчах дає про себе знати особливо гостро – "помаранчево-чорні" пропускали у 4 зустрічах. Втім, якщо Кобін таки вирішить "скопіювати" підхід до гри з Динамо й на Шахтар, нас очікує одна з найцікавіших дуелей у турі.

Хто переможе в битві невдах останніх турів?

На двох Рух та Лівий берег не можуть перемогти в УПЛ протягом уже 16 матчів, причому показники неприємної серії клуби розділили на двох у рівній пропорції – по 8 ігор. І якщо від новачка вищої ліги таких результатів у цілому очікували, то показники львівського колективу після вдалого старту не можуть не дивувати.

ФК Кривбас

"Жовто-чорних" вразив "вірус нічиїх", адже протягом останніх 8 турів вищої ліги України Рух програв лише двічі. Разом з тим, команда Віталія Пономарьова демонструє навдивовижу слабку гру в креативній складовій та в завершальній стадії, й стабільно не в змозі переломити хід матчів на свою користь. Однією з головних причин кризи стала слабка гра на старті сезону найкращого бомбардира УПЛ Ігора Краснопіра. Ексфорвард Оболоні не може забити протягом уже 4 ігор. За цей період його команда покидала поле без голу в 5 випадках. З Лівим берегом легше не буде. Що-що, а впертися рогом і не давати зіграти супернику, столичний клуб уміє.