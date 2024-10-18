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Щенсний: Я готовий дебютувати за Барселону

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 17:25
Щенсний: Я готовий дебютувати за Барселону
Войцех Щенсний
Getty images

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний заявив про готовність до дебютного виступу за команду в наступному матчі.

Його слова наводить Marca.

"Тепер я готовий. Я готувався останні два тижні. Гратиму я чи ні – це рішення тренера, і я повинен це поважати. Але я тренуюся, щоб зіграти в цю гру, і психологічно я готовий.

Зрештою, кожна гра – це випробування, тому що чемпіонати не виграються і не програються однією грою. Нам протистоять дві найкращі команди Європи, але Барса також є топкомандою на континентальному рівні. Це буде хороший виклик, але найголовніше – перемоги, тому що вони сприяють хорошим взаєминам у команді та дають перевагу в турнірній таблиці, і саме тому це будуть важливі ігри", – сказав Щенсний.

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Найближчий матч "блаугранас" проведуть 20 жовтня проти Севільї, він розпочнеться о 22:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що голкіпер зможе дебютувати за каталонців у поєдинку Ліги чемпіонів проти Баварії, який запланований на 23 жовтня.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Войцех Щенсний

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