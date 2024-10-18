Щенсний: Я готовий дебютувати за Барселону

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний заявив про готовність до дебютного виступу за команду в наступному матчі.

Його слова наводить Marca.

"Тепер я готовий. Я готувався останні два тижні. Гратиму я чи ні – це рішення тренера, і я повинен це поважати. Але я тренуюся, щоб зіграти в цю гру, і психологічно я готовий.

Зрештою, кожна гра – це випробування, тому що чемпіонати не виграються і не програються однією грою. Нам протистоять дві найкращі команди Європи, але Барса також є топкомандою на континентальному рівні. Це буде хороший виклик, але найголовніше – перемоги, тому що вони сприяють хорошим взаєминам у команді та дають перевагу в турнірній таблиці, і саме тому це будуть важливі ігри", – сказав Щенсний.