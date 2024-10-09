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Щенсний може дебютувати за Барселону в найближчому матчі ЛЧ – джерело

Андрій Яросименко — 9 жовтня, 14:44
Щенсний може дебютувати за Барселону в найближчому матчі ЛЧ – джерело
Войцех Щенсний
Getty images

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний може дебютувати за команду в найближчому матчі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mundo deportivo.

За інформацією джерела, каталонці внесли воротаря у заявку на матч Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться 23 жовтня. Також у списку відсутній травмований Марк-Андре тер Штеген.

Зазначається, що наставник "блаугранас" Ганс-Дітер Флік очікує, що Щенсний завдяки паузі на матчі збірних набере відповідну форму, щоб його дебют вийшов хорошим.

Нагадаємо, Щенсний прийшов на заміну Марк-Андре тер Штегену, який травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

Зазначимо, що поляк провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181.

Барселона Тер Штеген Войцех Щенсний Ліга чемпіонів-2024/25 Ханс-Дітер Флік

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