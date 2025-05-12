Щенсний: Маю пропозицію залишитися у Барсі ще на два роки

Польський голкіпер Войцех Щенсний відповів на запитання про те, чи залишиться у Барселоні після завершення поточного сезону.

35-річного воротаря цитує Barca Blaugranes.

"Я не приховую, що маю пропозицію залишитись у Барсі ще на два роки. Вони мені її вже зробили, але я попросив час на роздуми. Мені потрібно вирішити з сім'єю, що буде краще для всіх нас. Я зобов'язаний вирішити це разом з дружиною, і ми цього ще не зробили. Більшість рішень приймає моя дружина, і я зовсім не соромлюсь цього.

Раніше футбольні справи вирішував я, як професіонал, але це незвичайний випадок. Ми всі вирішили, що я приїду сюди на рік, щоб здійснити наші мрії, а потім повернусь до гри в гольф. Правда в тому, що я не знаю, що станеться, і я чесний із цим перед клубом. Ми ухвалимо рішення в цьому місяці", – заявив поляк.