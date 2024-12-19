Сім клубів АПЛ зацікавились у підписанні півзахисника Аталанти

Одразу 7 клубів Англійської Прем'єр-ліги зацікавились у підписання півзахисника італійської Аталанти Шарля де Кетеларе.

Про це CaughtOffside.

Йдеться про Ліверпуль, Вест Гем, Арсенал, Астон Віллу, Тоттенгем, Ньюкасл та Манчестер Сіті.

Зазначається, що Арсенал давно стежить за Шарлем та готовий перебити пропозиції своїх конкурентів.

Бельгійський півзахисник перейшов в Аталанту у серпні 2023-го за 20 мільйонів євро. У поточному сезоні він забив 8 голів та віддав 9 результативних передач в 27 матчах.

Раніше стало відомо, що партнер де Кетеларе по Аталанті, 27-річний нападник Адемола Лукман був визнаний найкращим африканським гравцем 2024 року.