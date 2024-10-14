Шаран назвав ключовий фактор для перемоги України над Чехією

Український тренер Володимир Шаран вважає, що силова боротьба буде визначальною у протистоянні України та Чехії у Лізі націй.

Цитує тренера nv.ua.

"Перемога над Грузією додала нам додаткову впевненість. А психологічно ці три очки були дуже важливими. Вважаю, що хлопці вийдуть з бажанням зіграти ще краще і, звичайно, здобути перемогу. Тому що в таких ситуаціях настрій стає зовсім іншим, хочеться грати, доводити, що Україна дійсно хороша команда. Думаю, що цей матч буде таким, як і перший між цими командами — бойовим. Але ми, на превеликий жаль, поступилися в силовій боротьбі, ось там ми програли чехам. Але зараз, я думаю, що тренерський штаб висновки зробив. Якщо ми будемо виходити і битися на кожному клаптику поля, то ми повинні обігрувати Чехію і навіть не думати про щось інше", — зазначив фахівець.

Шаран вважає, що збірній України потрібно звернути увагу на центральну зону, де були проблеми у Таловєрова в матчі з Грузією.

"На боротьбу в центральній зоні, я маю на увазі центральних захисників, те, що ми бачили навіть з грузинами. Саме на це треба звернути увагу, бо можуть бути проблеми, тому що ми програємо цю боротьбу, попри те, що Таловєров високого росту, але він програвав боротьбу набагато нижчим гравцям збірної Грузії. А при пресингу нашої команди чехи будуть грати простіше, намагатись віддавати довгі передачі, тому головне цю боротьбу вигравати. А якщо вже будемо програвати її, то треба вигравати підбір, бо від цього буде багато чого залежати, саме від гри в центральній зоні. Також хотілося б, щоб наші півзахисники, як і Калюжний, працювали на відбір м’яча, якщо ми будемо перехоплювати круглого, тоді в нас будуть хороші моменти для контратак", — сказав Шаран.

Матч з Чехією розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його обслужить іспанська бригада суддів.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, а Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

У матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію.