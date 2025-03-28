Реалізація могла бути кращою: Шандрук – про нічию з Інгульцем
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук вважає, що його команду підвела реалізації в матчі з Інгульцем (0:0) у 22 турі УПЛ.
Цитує тренера пресслужба клубу.
"Нічию сьогодні не можна вважати негативним результатом. В нас був дуже важкий виїзд. Але, дійсно, ми створили декілька дуже хороших нагод. Якби реалізація була кращою – ми здобули б три очки", – зазначив тренер.
Також Шандрук розповів, що деякі гравці пройдуть обстеження після гри.
"Щодо Гіо Куції – там було зіткнення, зараз знаємо, що в нього забій. Більш детальну інформацію матимемо після глибшого обстеження.
Щодо стану Михайла Протасевича, Владислава Шарая і Віталія Дахновського – попередньо все добре. Але вони теж пройдуть необхідне обстеження після повернення додому. Поле справді було важкувате. Футболісти нарікали на його стан. Якщо говорити про фізичний стан гравців – в нас Дмитро Годя також прихворів", – розповів Шандрук.
Наразі Верес із 29 балами перебуває на сьомому місці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє з Шахтарем 6 квітня.