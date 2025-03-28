Реалізація могла бути кращою: Шандрук – про нічию з Інгульцем

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук вважає, що його команду підвела реалізації в матчі з Інгульцем (0:0) у 22 турі УПЛ.

Цитує тренера пресслужба клубу.

Також Шандрук розповів, що деякі гравці пройдуть обстеження після гри.

"Щодо Гіо Куції – там було зіткнення, зараз знаємо, що в нього забій. Більш детальну інформацію матимемо після глибшого обстеження.

Щодо стану Михайла Протасевича, Владислава Шарая і Віталія Дахновського – попередньо все добре. Але вони теж пройдуть необхідне обстеження після повернення додому. Поле справді було важкувате. Футболісти нарікали на його стан. Якщо говорити про фізичний стан гравців – в нас Дмитро Годя також прихворів", – розповів Шандрук.