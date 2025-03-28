Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реалізація могла бути кращою: Шандрук – про нічию з Інгульцем

Олександр Булава — 28 березня 2025, 18:31
Реалізація могла бути кращою: Шандрук – про нічию з Інгульцем
Олег Шандрук
НК Верес

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук вважає, що його команду підвела реалізації в матчі з Інгульцем (0:0) у 22 турі УПЛ.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Нічию сьогодні не можна вважати негативним результатом. В нас був дуже важкий виїзд. Але, дійсно, ми створили декілька дуже хороших нагод. Якби реалізація була кращою – ми здобули б три очки", – зазначив тренер.

Також Шандрук розповів, що деякі гравці пройдуть обстеження після гри.

"Щодо Гіо Куції – там було зіткнення, зараз знаємо, що в нього забій. Більш детальну інформацію матимемо після глибшого обстеження.

Щодо стану Михайла Протасевича, Владислава Шарая і Віталія Дахновського – попередньо все добре. Але вони теж пройдуть необхідне обстеження після повернення додому. Поле справді було важкувате. Футболісти нарікали на його стан. Якщо говорити про фізичний стан гравців – в нас Дмитро Годя також прихворів", – розповів Шандрук.

Наразі Верес із 29 балами перебуває на сьомому місці турнірної таблиці. Наступний матч команда зіграє з Шахтарем 6 квітня.

Верес Інгулець Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

Олег Шандрук

Ми не стабільна команда: тренер Вереса – про перемогу над Поліссям
Суперник більше прагнув перемоги: Шандрук – про поразку Вереса у грі з Лівим берегом
Важка гра, – Шандрук оцінив перемогу Вереса над Колосом
Визначилися найкращі гравець та тренер у 18 турі УПЛ
По одному туру рано робити висновки: наставник Вереса – про перемогу в матчі з Кривбасом

Останні новини