Епічне досягнення захисника Олександрії та удар по амбіціям Полісся. Підсумки 13 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги знову провели черговий надзвичайно цікавий вболівальникам тур. 16 команд провели 8 матчів, у яких подарували глядачам чимало емоцій.

У 13-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 2 іграх. Загалом футболісти забили 16 м’ячів, 4 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Донецький Шахтар закріпився на 3 позиції. Завдяки перемозі "гірників" у матчі з Зорею та поразці Полісся команда Маріно Пушича відірвалася від житомирського клубу на 4 бали.

ФК Шахтар

Таким чином, "помаранчево-чорні" залишаються головним переслідувачем двох лідерів першості вищої ліги України Динамо та Олександрії. Колективи Олександра Шовковського та Руслана Ротаня набрали 32 по очки проти 26 пунктів у "гірників".

Матч туру

Динамо та Полісся зійшлися у протистоянні на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команди знаходяться на вищих щабелях таблиці, й небезпідставно претендують на єврокубки.

ФК Динамо

Гра вдалася частково. Навіть з урахуванням мінімальної переваги Динамо в рахунку (2:1) та вагомого досягнення легенди клубу, насправді кияни мало значну перевагу протягом левового періоду ігрового часу, й у цілому хід гри контролювали. Таким чином, житомирці зазнали другої поразки поспіль. І в обох випадках – від безпосередніх конкурентів. У попередньому турі "вовки" програли Олександрії.

Гравець туру

Мігель Кампос провів найкращий матч у кар'єрі. Футболіст Полісся записав у свій актив одразу 3 м'ячі протягом 90 зіграних у матчі з Карпатами хвилин. Проведені португальцем голи були єдиними в грі на дві команди.

ФК Олександрія

За підсумками матчу Кампос довів кількість забитих із початку розіграшу-2024/25 м'ячів до 4-х. На це йому знадобилося 11 матчів. На перший погляд, нічого дивовижного, якби не один нюанс. 28-річний Кампос – центральний захисник.

Розчарування туру

Лівий берег та Інгулець не змогли забити бодай 1 м’яча на двох. У матчі двох наразі чи не головних претендентів на пониження у класі команди не вразили грою в атаці, й були занадто зосереджені на думках про результат.

ФК Лівий берег

Такий підхід може дорого коштувати обом тренерам команд. І Віталій Первак, і Василь Кобін похизуватися міцним становищем на чолі своїх колективів не можуть. І не сьогодні-завтра можуть бути відправлені у відставку.

Рішення туру

Тарас Михавко опинився у запасі в матчі з Поліссям. Вірогідно, використання на позиції 19-річного центрбека іншого футболіста пов'язане з реакцією на невдалі дії захисника в останніх єврокубкових матчах, а особливо – в поєдинку з угорським Ференцварошем.

ФК Динамо

До матчу з Поліссям Михавко мав найвищий показник серед гравців Динамо за кількістю проведеного ігрового часу на полі з початку сезону. Футболіст зіграв 1630 хвилин.

Сенсація туру

Оболонь здобула другу перемогу з початку сезону, перегравши ЛНЗ. Вікторія у матчі з черкаським клубом стала головною несподіванкою туру, адже перед початком гри команда Андреса Карраско вважалася беззаперечним фаворитом.

ФК ЛНЗ

ЛНЗ продовжує чергувати перемоги з поразками. Такий "графік" у черкасців протягом останніх уже 5 турів УПЛ. "Пивовари" ж покінчили з серією в 5 матчів без перемог на внутрішній арені.

Антигерой туру

Богдан Михайліченко отримав червону картку у виїзному матчі Полісся з Динамо. Епізод із вилученням захисника житомирців стався на 44 хвилині, тож ексфутболіст Андерлехта нарік свою команду на гру в меншості на левову частку зустрічі.

ФК Динамо

На санкції судді, які призвели до такого перебігу подій на полі, Михайліченко награв за 5 хвилин. Жовтий колір він побачив перед собою на 39-й. З початку сезону на рахунку футболіста 14 матчів у всіх турнірах та 1 асист.

Команда туру

Олександрія завдала розгромної поразки Карпатам. У воротах львівського клубу побували 3 м'ячі, які залишилися без відповіді. Таким чином, олександрійці довели кількість голів в Українській Прем'єр-лізі з початку сезону до 21. Це третій показник у дивізіоні.

ФК Олександрія

Це 6-та перемога "агрономів" поспіль та 4 поспіль – в УПЛ. Команда з області з адміністративним центром у Кропивницькому не знає поразок протягом уже 17 матчів у лізі.

Тренер туру

Руслан Ротань вкотре переграв колегу, що дозволило його команді здобути чергову перемогу. Цього разу – надзвичайно переконливу. Олександрія не залишила шансів міцному та амбіційному супернику.

ФК Олександрія

Колектив колишнього тренера молодіжної збірної України був переконливим як біля воріт суперника, так і в захисті власних володінь. Варто відзначити й класну гру олександрійців у відборі та на підборах.

Гол туру

Олександр Яцик – один з найперспективніших центральних хавбеків в українському футболі. 21-річний півзахисник продовжує грати в оренді в Зорі. І робить це успішно.

В матчі проти Шахтаря Яцику вдався сміливий прохід із симпатичним завершенням із лівого флангу зі зміщенням до центру. Гол був таким же важливим, як і видовищним. Це вже 4 взяття воріт суперника луганського клубу у виконанні Яцика з початку сезону на внутрішній арені. Також на його рахунку 1 результативна передача.

Цитата туру

Головний тренер Зорі Младен Бартулович у коментарі клубному сайту висловив сумніви щодо "легітимності" призначеного у ворота його команди 11-метрового штрафного удару.