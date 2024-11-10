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Ярмоленко відзначився 110-м голом у чемпіонатах України

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 19:32
Ярмоленко відзначився 110-м голом у чемпіонатах України
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги проти Полісся.

Він реалізував пенальті на 27-й хвилині матчу, подвоївши перевагу столичного клубу. Перший гол забив нападник Владислав Ванат.

Для 35-річного Ярмоленка цей гол став 110-м в УПЛ за 253 проведених матчі. За цим показником Андрій посідає 4 місце, перед ним розташовуються лише Євген Селезньов (117 голів), а також Сергій Ребров та Максим Шацьких, в активі яких по 123 забитих м'ячі.

Зазначимо, що Ярмоленко залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити рекорд та очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату України.

Наразі рахунок у матчі залишається 2:0 на користь Динамо. Полісся ще з першого тайму грає у меншості через вилучення Михайліченка (друга жовта картка).

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