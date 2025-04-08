Я з Андрієм багато у чому згоден: Мілевський підтримав Ярмоленка у скандалі з фанатом

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський підтримав вінгера киян Андрія Ярмоленка у скандалі з юним фанатом.

Про це ексфутболіст "біло-синіх" заявив у прямій трансляції в Тіктоці.

"Мені теж не подобається, коли я стою, допустимо, на зупинці, в переході, чи де б то не було, і мені кричать якісь незрозумілі, взагалі-то, люди: "Міля! Міля! Міля! Міля!" Ось так, розумієте? Це якось неприємно. Хто такий ця людина, щоб кричати: "Міля!" Я не знаю, орати там на весь… на всю площу, на все навколо. Тому я його можу зрозуміти по-людськи. Це ж негарно. А де виховання?

Він (Ярмоленко) мав на увазі, що треба трошки поважати людину. Людина розминається, у неї може не бути настрою, може бути ще щось, може бути просто не в дусі.

А він же просто по-дорослому сказав, як треба поводитися молодим. Розумієте, такого зараз немає. Я з Андрієм у багатьох речах згоден", – сказав Мілевський.