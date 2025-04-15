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Шахтар зацікавлений у трансфері нападника Сан-Паулу

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 12:19
Шахтар зацікавлений у трансфері нападника Сан-Паулу
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Донецький Шахтар зацікавився можливістю підписання нападника Сан-Паулу Лукаса Феррейри.

Про це повідомляє Saopaulosempre.

Скаути "гірників" уже деякий час стежать за грою 18-річного футболіста, клаусула якого становить 7,8 млн євро.

Крім Шахтаря, інтерес до Феррейри проявляє Бенфіка і леверкузенський Баєр. Зазначимо, що контракт форварда з бразильським колективом розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що до тренувань в основній групі повернувся центральний півзахисник Шахтаря.

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