Шахтар зацікавлений у трансфері нападника Сан-Паулу

Донецький Шахтар зацікавився можливістю підписання нападника Сан-Паулу Лукаса Феррейри.

Про це повідомляє Saopaulosempre.

Скаути "гірників" уже деякий час стежать за грою 18-річного футболіста, клаусула якого становить 7,8 млн євро.

Крім Шахтаря, інтерес до Феррейри проявляє Бенфіка і леверкузенський Баєр. Зазначимо, що контракт форварда з бразильським колективом розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що до тренувань в основній групі повернувся центральний півзахисник Шахтаря.