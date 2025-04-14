Не грав з березня: центральний хавбек Шахтаря повернувся до загальної групи

Центральний півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повністю відновився після травми та повернувся до загальної групи команди.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Востаннє 24-річний хавбек виходив на поле 6 березня проти Кривбаса (1:1).

У поточному сезоні він зіграв у 26 матчах донецького клубу, відзначившись голом та два асистами.

Свій наступний свій матч Шахтар проведе 16 квітня проти Кривбаса. Зіграно буде перенесений поєинок 5-го туру чемпіонату. Після цього, 19 квітня, чинні чемпіоні України зіграють проти Колоса в межах 25 туру УПЛ.

Нагадаємо, у 24 турі підопічні Маріно Пушича розгромили ЛНЗ. Наразі донецький колектив посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 50 очок.