Не грав з березня: центральний хавбек Шахтаря повернувся до загальної групи
Дмитро Криськів
ФК Шахтар
Центральний півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повністю відновився після травми та повернувся до загальної групи команди.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
Востаннє 24-річний хавбек виходив на поле 6 березня проти Кривбаса (1:1).
У поточному сезоні він зіграв у 26 матчах донецького клубу, відзначившись голом та два асистами.
Свій наступний свій матч Шахтар проведе 16 квітня проти Кривбаса. Зіграно буде перенесений поєинок 5-го туру чемпіонату. Після цього, 19 квітня, чинні чемпіоні України зіграють проти Колоса в межах 25 туру УПЛ.
Нагадаємо, у 24 турі підопічні Маріно Пушича розгромили ЛНЗ. Наразі донецький колектив посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 50 очок.