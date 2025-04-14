Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Не грав з березня: центральний хавбек Шахтаря повернувся до загальної групи

Олексій Мурзак — 14 квітня 2025, 18:50
Не грав з березня: центральний хавбек Шахтаря повернувся до загальної групи
Дмитро Криськів
ФК Шахтар

Центральний півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів повністю відновився після травми та повернувся до загальної групи команди.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Востаннє 24-річний хавбек виходив на поле 6 березня проти Кривбаса (1:1).

У поточному сезоні він зіграв у 26 матчах донецького клубу, відзначившись голом та два асистами.

Свій наступний свій матч Шахтар проведе 16 квітня проти Кривбаса. Зіграно буде перенесений поєинок 5-го туру чемпіонату. Після цього, 19 квітня, чинні чемпіоні України зіграють проти Колоса в межах 25 туру УПЛ.

Нагадаємо, у 24 турі підопічні Маріно Пушича розгромили ЛНЗ. Наразі донецький колектив посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 50 очок.

Дмитро Криськів Шахтар Донецьк

Дмитро Криськів

З Ярмоленком та Назариною: Ребров оголосив список гравців на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії
Лідер Шахтаря відновився напередодні поновлення УПЛ
Тренер Шахтаря розповів про відновлення ключових гравців перед матчем із Лівим Берегом
Трабзонспор планує підписати ще одного українця з Шахтаря: скільки запросили "гірники"
Срна сказав, чи купуватиме Шахтар когось на заміну Степаненку

Останні новини