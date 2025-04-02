Шахтар вирвав перемогу в Олександрії: огляд чвертьфіналу Кубку України
Шахтар у додатковий час здобув мінімальну перемогу над Олександрією в межах 1/4 фіналу Кубку України з футболу.
Огляд поєдинку
1/4 фіналу, 2 квітня
Олександрія – Шахтар 0:1 д.ч. (0:0)
Гол: 0:1 – Кевін (109)
Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Копина, 106), Калюжний, Шепелєв (Шостак, 88), Мишньов (Смирний, 82), Безерра (Джевані, 88), Теді Цара (Ндіка, 63), Філіппов (Ковалець, 63).
Шахтар: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина (Бондаренко, 61), Судаков, Марлон (Грам, 91), Кевін ( Глущенко, 115), Педріньйо (Аліссон, 61), Егіналду (Траоре, 68)
Нагадаємо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.
Сьогодні в межах Кубку України путівки до півфіналу розіграють наступні пари: Рух – Динамо та Верес – Полісся.