Шахтар вирвав перемогу в Олександрії: огляд чвертьфіналу Кубку України

Шахтар у додатковий час здобув мінімальну перемогу над Олександрією в межах 1/4 фіналу Кубку України з футболу.

Огляд поєдинку

Футбол – Кубок України

1/4 фіналу, 2 квітня

Олександрія – Шахтар 0:1 д.ч. (0:0)

Гол: 0:1 – Кевін (109)

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Копина, 106), Калюжний, Шепелєв (Шостак, 88), Мишньов (Смирний, 82), Безерра (Джевані, 88), Теді Цара (Ндіка, 63), Філіппов (Ковалець, 63).

Шахтар: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина (Бондаренко, 61), Судаков, Марлон (Грам, 91), Кевін ( Глущенко, 115), Педріньйо (Аліссон, 61), Егіналду (Траоре, 68)

Нагадаємо, що вчора першим півфіналістом змагання стала чернівецька Буковина, яка мінімально здолала Вікторію.

Сьогодні в межах Кубку України путівки до півфіналу розіграють наступні пари: Рух – Динамо та Верес – Полісся.